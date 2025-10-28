Italiani più pessimisti conti in ordine e nuove monete Appunti dalla Giornata del risparmio
Quando infuria la tempesta e tirano venti di guerra, quello che conta sono le certezze. E per l’Italia, il risparmio è una di queste. Mentre il mondo cerca a fatica nuovi equilibri economici e commerciali, Giancarlo Giorgetti e Fabio Panetta, rispettivamente ministro dell’Economia e governatore di Bankitalia, hanno ricordato ai banchieri, agli economisti, i manager accorsi al Salone delle Fontane dell’Eur per la 101° Giornata del risparmio organizzata e promossa dall’Acri, l’Associazione delle fondazioni bancarie, che senza risparmio non solo non c’è presente, ma nemmeno futuro. Due conflitti alle porte dell’Europa, una costante tensione tra Cina e Stati Uniti, la drammatica crisi sociale e finanziaria della Francia e la minaccia di uno scontro frontale tra Nato e Russia, hanno messo sotto pressione i capitali di famiglie e imprese italiane. 🔗 Leggi su Formiche.net
Scopri altri approfondimenti
Sì, è proprio vero, #ICesaroni stanno tornando! Oggi ospiti de #IlFestivalDelloSpettacolo ? #TvSorrisieCanzoni #Radio105 #MediasetInfinity Publispei Pubblicità Spettacoli Italiani #FictionMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Per il premier Meloni durante i dieci anni dei governi precedenti, i salari reali degli italiani descrescevano a tassi del 2% annuo. Di grazia, capisco il pessimismo, le iperboli propagandiste, per ribadire che ora le cose sono cambiate, ed anche il minimo treno pr - X Vai su X
Conti correnti, oltre 2 milioni di italiani vittime di truffa. Ecco a cosa fare attenzione - Secondo un recente rapporto di Banca d’Italia, nel secondo semestre 2024 è ammontato a 65,5 milioni di euro il valore dei soli bonifici fraudolenti disposti in Italia. Come scrive tg24.sky.it
Oltre 2 milioni di italiani truffati sui conti correnti: come difendersi da frodi e bonifici fraudolenti - Sempre più italiani vengono truffati sul proprio conto corrente, che viene anche svuotato dai criminali e dai cybercriminali. Scrive ilmessaggero.it
Oltre due milioni di italiani vittime di truffe sui conti correnti - Contrariamente a quanto si possa pensare, dall’indagine è emerso che a subire più frequentemente una truffa o un tentativo di frode legati ai conti ... Da tgcom24.mediaset.it