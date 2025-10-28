Italiani più pessimisti conti in ordine e nuove monete Appunti dalla Giornata del risparmio

Quando infuria la tempesta e tirano venti di guerra, quello che conta sono le certezze. E per l’Italia, il risparmio è una di queste. Mentre il mondo cerca a fatica nuovi equilibri economici e commerciali, Giancarlo Giorgetti e Fabio Panetta, rispettivamente ministro dell’Economia e governatore di Bankitalia, hanno ricordato ai banchieri, agli economisti, i manager accorsi al Salone delle Fontane dell’Eur per la 101° Giornata del risparmio organizzata e promossa dall’Acri, l’Associazione delle fondazioni bancarie, che senza risparmio non solo non c’è presente, ma nemmeno futuro. Due conflitti alle porte dell’Europa, una costante tensione tra Cina e Stati Uniti, la drammatica crisi sociale e finanziaria della Francia e la minaccia di uno scontro frontale tra Nato e Russia, hanno messo sotto pressione i capitali di famiglie e imprese italiane. 🔗 Leggi su Formiche.net

