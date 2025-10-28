Italiani insospettabili corrotti dalla Russia Ma Crosetto spiega | E' una riflessione del passato
“Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia”. E’ quanto afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa "Finimondo", lanciando un allarme sul ruolo delle interferenze di Mosca in Italia e in Europa. Secondo il titolare della Difesa, la Russia avrebbe già avviato un’“aggressione cognitiva e ibrida” nei confronti del nostro Paese. “Senza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Crosetto: insospettabili italiani corrotti dalla Russia - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto: “Insospettabili italiani corrotti dalla Russia”. Le proteste pro Pal? “Landini non è capace di farlo da solo. Infiltrazione per destabilizzarci” - X Vai su X
Difesa, Crosetto: italiani insospettabili corrotti dalla Russia, siamo l’obiettivo principale della propaganda - Alcune delle dichiarazioni del ministro della Difesa Crosetto contenute nel nuovo libro di Bruno Vespa Finimondo in uscita giovedì 30 ottobre per Mondadori- Da milanofinanza.it
Guido Crosetto: "italiani insospettabili corrotti dalla Russia" è riflessione del passato - Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato nel nuovo libro di Bruno Vespa, Finimondo. Riporta msn.com
L'allarme di Crosetto: "Italiani insospettabili corrotti da Putin" - L'analisi del ministro della Difesa sul conflitto in Ucraina: "Putin non tornerà indietro, Kiev decida se cedere territori" ... Segnala msn.com