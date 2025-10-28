“Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia”. E’ quanto afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa "Finimondo", lanciando un allarme sul ruolo delle interferenze di Mosca in Italia e in Europa. Secondo il titolare della Difesa, la Russia avrebbe già avviato un’“aggressione cognitiva e ibrida” nei confronti del nostro Paese. “Senza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

"Italiani insospettabili corrotti dalla Russia". Ma Crosetto spiega: "E' una riflessione del passato"