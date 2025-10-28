Italiani Esordienti di Karate al PalaPellicone di Ostia emozioni e medaglie | tutti i risultati

Ostia – E’ stata una grande competizione quella dei Campionati Italiani Esordienti di Karate al PalaPellicone di Ostia Lido. Il torneo nazionale, che ha visto circa 800 atleti iscritti da tutta Italia, si è svolta dal 25 al 26 ottobre. I risultati delle gare – Fonte Fijlkamfijlkam.it. Si sono disputate le gare di kata individuale e delle prime categorie del kumite. Nel kata, i nuovi campioni d’Italia sono Gaia Durante della Tenryu Chieti e Nicolò Narducci del CAO Cantù. Per quanto riguarda il kumite, i titoli assegnati oggi sono andati a Desiree Spampinato (Rembukan) nei 45 kg, Lara D’Onofrio (Carotenuto) nei 56 kg, Gaia Provini (D. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it