Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha lasciato la sede del Ministero dei Trasporti a Roma dopo un incontro con il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Al termine del colloquio, il leader della Lega ha accompagnato il premier di Budapest fino all’ingresso principale del ministero, salutandolo davanti ai giornalisti presenti. Alla domanda su come fosse andato l’incontro, Salvini ha risposto con un sorriso: “Benissimo”. L’incontro tra Salvini e Orban si inserisce nel quadro dei rapporti politici tra Italia e Ungheria, con al centro temi europei, infrastrutture strategiche e cooperazione economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia – Ungheria, incontro Salvini-Orban al MiT:“È andato benissimo”