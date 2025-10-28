Italia sott’acqua al 2100 a rischio Venezia e Cagliari

Italia sempre più esposta agli effetti dei cambiamenti climatici. Il mare sommergerà alcune delle sue coste in una settantina d’anni. E, al 2100 potrebbero finire sottacqua Venezia e Cagliari. Il nuovo rapporto ‘Paesaggi sommersi’ della Società geografica italiana (Sgi) – presentato a Palazzetto Mattei a Roma – scatta delle istantanee alle mappe dei territori costieri italiani così come saranno trasformati dalla crisi climatica. Duri colpi che l’Italia potrebbe pagare caro: il nostro Paese rischia infatti “di perdere circa il 20% e il 45% delle proprie spiagge al 2050 e al 2100, con punte più elevate in Sardegna, Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Campania “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

