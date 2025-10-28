Italia Nostra riconosciuta fra eccellenze patrimonio culturale italiano
Milano, 28 ott. (askanews) – Italia Nostra riconosciuta fra le eccellenze del patrimonio culturale italiano dal ministero delle Imprese e del Made in Italy: il 29 ottobre sarà emesso il francobollo celebrativo dei 70anni dell’Associazione, che è stato svelato oggi in anteprima per il congresso nazionale. “L’interazione è una forma di arricchimento. Per il futuro di Italia Nostra creeremo maggiori connessioni tra tutti i nostri soci e le 200 sezioni diffuse sul territorio italiano. Questa è la vera ricchezza e la forza della nostra Associazione: una presenza capillare che ci consente una tutela effettiva e continuativa dei nostri beni culturali e ambientali” ha dichiarato oggi Edoardo Croci, Presidente Nazionale di Italia Nostra durante il Congresso nazionale ‘L’Italia è ancora da salvare?’, organizzato per celebrare i 70anni dell’Associazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
