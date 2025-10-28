Italia minacciata dal mare entro il 2100 il 40% delle spiagge potrebbe sparire
Un’Italia più piccola, con le coste che arretrano sotto la spinta del mare e intere comunità costrette a migrare verso l’interno. Non è la trama di un film catastrofico, ma lo scenario concreto delineato dal rapporto “Paesaggi Sommersi” della Società Geografica Italiana (SGI). I dati parlano chiaro: il nostro Paese rischia di perdere il 20% delle spiagge entro il 2050 e il 40% entro il 2100, con 800mila persone che potrebbero dover essere ricollocate. Le zone a rischio. Lo studio identifica le zone più vulnerabili, dove gli effetti combinati dell’innalzamento del livello del mare, dell’erosione e della pressione urbanistica saranno più devastanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
