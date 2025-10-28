Italia Femminile Soncin | Dobbiamo conquistare la possibilità di andare in Brasile e…

L'allenatore della Nazionale Italiana Andrea Soncin, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle ambizioni della sua squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Italia Femminile, Soncin: “Dobbiamo conquistare la possibilità di andare in Brasile e…”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calcio Femminile Italiano - X Vai su X

S.S. Campobasso Calcio ASD. Mike Floss · Take A Ride (Reels Sound - Reveal). MATCH DAY, COPPA ITALIA FEMMINILE ? TODAY, GIRONE A: S.S. CAMPOBASSO CALCIO ? Matrix Torrevecchia 15:00 pm Stadio Rauso-Toti (Campobasso) - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Brasile femminile: orario, diretta, formazioni e dove vederla in tv e streaming - Le Azzurre di Soncin affrontano la selezione di Elias all'incontro in programma martedì 28 al Tardini: in palio la prima vittoria contro le Verdeoro ... Scrive tuttosport.com

Italia-Brasile, una sfida davvero fascinosa per la Nazionale Femminile di Soncin alla ricerca di nuovi sogni da inseguire - Si tratterà di vedersela contro una rappresentativa di straordinario prestigio, che evoca sensazioni inebrianti e occupa il settimo posto nel ranking Fifa. Lo riporta calciopress.net

Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni" - Giornata di conferenza stampa in casa Italia Femminile, con la Nazionale del CT Andrea Soncin ormai prossima alla doppia amichevole con Giappone e Brasile:. Si legge su tuttomercatoweb.com