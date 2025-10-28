Italia enorme incendio in un deposito Fiamme altissime
Era calata la sera, portando con sé il consueto silenzio operoso delle aree industriali, un silenzio bruscamente interrotto da un bagliore innaturale che squarciava l’oscurità. In pochi istanti, quel bagliore si trasformò in un inferno crepitante. Le fiamme, avide e altissime, si innalzavano da un vasto edificio di quasi duemila metri quadrati, un deposito che fino a poco prima custodiva merci essenziali, ora ridotte a combustibile. L’aria si fece densa, irrespirabile, carica dell’odore acre della combustione mentre il fuoco guadagnava terreno con spaventosa rapidità. Il rombo delle sirene si avvicinava, annunciando l’arrivo dei primi soccorritori, uomini e donne pronti a sfidare quel muro di fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
