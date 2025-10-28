Italia-Brasile oggi in tv amichevole calcio femminile | orario canale programma streaming
Una sfida dal grande fascino. Oggi, martedì 28 ottobre, si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma Italia-Brasile (calcio d’inizio ore 18:15), seconda amichevole in pochi giorni che affronterà la Nazionale italiana di calcio femminile guidata dal Commissario Tecnico Andrea Soncin. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.15 La partita fa parte del nuovo percorso appena intrapreso dalle azzurre in preparazione delle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 che, tra l’altro, si svolgeranno proprio in Brasile. Dopo aver ben figurato in campo europeo, le nostre ragazze vogliono adesso compiere uno step in più. 🔗 Leggi su Oasport.it
