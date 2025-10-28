Italia-Brasile oggi amichevole calcio femminile | orario tv programma streaming
Una sfida dal grande fascino. Oggi, martedì 28 ottobre, si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma Italia-Brasile (calcio d’inizio ore 18:15), seconda amichevole in pochi giorni che affronterà la Nazionale italiana di calcio femminile guidata dal Commissario Tecnico Andrea Soncin. La partita fa parte del nuovo percorso appena intrapreso dalle azzurre in preparazione delle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 che, tra l’altro, si svolgeranno proprio in Brasile. Dopo aver ben figurato in campo europeo, le nostre ragazze vogliono adesso compiere uno step in più. Da qui la scelta di organizzare una serie di incontri amichevoli con avversarie al di fuori del vecchio continente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Telepass è al fianco della Nazionale Femminile in una doppia sfida di calibro internazionale: 24 ottobre, Como, Italia - Giappone. 28 ottobre, Parma, Italia - Brasile. Due tappe dello stesso percorso: misurarsi, crescere, alzare l’asticella. Forza Azzurre! #Telepa - facebook.com Vai su Facebook
Italia femminile, le convocate per Giappone e Brasile. Sara Gama nuova capo delegazione #SkySport - X Vai su X
Dove vedere in tv Italia-Brasile, amichevole calcio femminile 2025: orario, programma, streaming - Domani, martedì 28 ottobre, la Nazionale italiana di calcio femminile sarà impegnata nella seconda amichevole in pochi giorni. oasport.it scrive
Formazioni ufficiali Italia Giappone femminile: 4+1 giocatrici della Juventus Women partono titolari. Le scelte di Soncin per l’amichevole di Como - Formazioni ufficiali Italia Giappone femminile: 4+1 giocatrici della Juventus Women partono titolari. Segnala juventusnews24.com
Italia-Brasile femminile dove vederla: Rai, Sky o DAZN? canale tv, diretta streaming, formazioni - Brasile femminile: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming. Si legge su goal.com