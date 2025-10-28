italia a un soffio dal podio del ranking uci pogacar numero 1 del mondo ciccone accarezza la top 10

L’Italia si è fermata a un passo dal podio di fine stagione nel Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale e che è definitiva vista la conclusione ufficiale di questa annata agonistica. Il Bel Paese ha concluso al quarto posto, ad appena dieci punti di distacco dalla Slovenia, mentre il Belgio si è imposto precedendo la Danimarca. Si tratta di un buon riscontro per il movimento tricolore, che si è lasciato alle spalle realtà di rilievo come Gran Bretagna, Francia, Australia, Paesi Bassi e Spagna. Tadej Pogacar si conferma ancora numero 1 del mondo, con oltre 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

