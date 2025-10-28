Italia a un soffio dal podio del ranking UCI Pogacar numero 1 del mondo Ciccone accarezza la top-10
L’Italia si è fermata a un passo dal podio di fine stagione nel Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale e che è definitiva vista la conclusione ufficiale di questa annata agonistica. Il Bel Paese ha concluso al quarto posto, ad appena dieci punti di distacco dalla Slovenia, mentre il Belgio si è imposto precedendo la Danimarca. Si tratta di un buon riscontro per il movimento tricolore, che si è lasciato alle spalle realtà di rilievo come Gran Bretagna, Francia, Australia, Paesi Bassi e Spagna. Tadej Pogacar si conferma ancora numero 1 del mondo, con oltre 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
AUTUNNO CULTURALE 2025 - EVENTO FINALE Domenica 2 novembre - ore 17.00 - Polo Catarabia, p.zza Unità d'Italia 2 @comunecanegrate Comune di Canegrate e Sonitus presentano CONCERTO "SOFFIO ARMONICO" - facebook.com Vai su Facebook
Italia a un soffio dal podio del ranking UCI. Pogacar numero 1 del mondo, Ciccone accarezza la top-10 - L'Italia si è fermata a un passo dal podio di fine stagione nel Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall'Unione Ciclistica Internazionale e ... Riporta oasport.it
Italia fuori dalla top 10 del Ranking Fifa. Gravina non fa drammi: "Conta il Mondiale" - Dopo quasi cinque anni dall'ultima volta, l'Italia si ritrova fuori dalla top 10 della classifica per nazionali stilata dalla Fifa. Secondo corrieredellosport.it
Ranking UEFA: il terzo posto per l'Italia non è più un miraggio - Pubblichiamo di seguito il pezzo di Giovanni Armanini sul suo blog (https://armagio. Riporta calciomercato.com