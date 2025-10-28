Italia a rischio il 20% delle spiagge entro il 2050 | lo denuncia il Rapporto ‘Paesaggi sommersi’

Lanotiziagiornale.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro il 2050 circa il 20% delle spiagge italiane rischia di scomparire a causa dell’innalzamento dei mari, dell’erosione e della pressione urbanistica e turistica. Lo evidenzia il Rapporto della Società geografica italiana “Paesaggi sommersi”, presentato oggi, che delinea uno scenario allarmante ma non irreversibile se si interviene in tempo. Secondo il Rapporto, le aree più vulnerabili includono l’Alto Adriatico, tratti della costa tirrenica tra Toscana e Campania, il Gargano e le zone costiere di Cagliari e Oristano. A rischio non ci sono solo le spiagge: quasi la metà delle infrastrutture portuali, oltre il 10% delle superfici agricole e vaste aree di paludi, lagune e zone anfibie – come il Delta del Po e la Laguna di Venezia – potrebbero subire gravi danni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

italia a rischio il 20 delle spiagge entro il 2050 lo denuncia il rapporto 8216paesaggi sommersi8217

© Lanotiziagiornale.it - Italia, a rischio il 20% delle spiagge entro il 2050: lo denuncia il Rapporto ‘Paesaggi sommersi’

Contenuti che potrebbero interessarti

italia rischio 20 spiaggeEntro il 2050 il 20% delle spiagge italiane sarà sommerso, 800mila persone possono perdere la casa: le zone più a rischio - Tra innalzamento dei mari, rischi di inondazioni, erosione, pressione demografica e urbanistica nel 2100 saranno diverse le aree sotto il livello del mare: l'Italia rischia di perdere circa ... Lo riporta leggo.it

italia rischio 20 spiaggeEntro il 2050 il 20% delle spiagge italiane sarà sommerso, 800mila persone possono perdere la casa - Una percentuale che sale fino al 40% se la prospettiva si allunga al 2100. Si legge su ilmattino.it

italia rischio 20 spiaggeAl 2050 il 20% delle spiagge italiane può finire sommerso - Tra innalzamento dei mari, rischi di inondazioni, erosione, pressione demografica e urbanistica nel 2100 saranno diverse le aree sotto il livello del mare: l'Italia rischia di perdere circa il 20% del ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Rischio 20 Spiagge