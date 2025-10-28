Italia a rischio il 20% delle spiagge entro il 2050 | lo denuncia il Rapporto ‘Paesaggi sommersi’

Entro il 2050 circa il 20% delle spiagge italiane rischia di scomparire a causa dell’innalzamento dei mari, dell’erosione e della pressione urbanistica e turistica. Lo evidenzia il Rapporto della Società geografica italiana “Paesaggi sommersi”, presentato oggi, che delinea uno scenario allarmante ma non irreversibile se si interviene in tempo. Secondo il Rapporto, le aree più vulnerabili includono l’Alto Adriatico, tratti della costa tirrenica tra Toscana e Campania, il Gargano e le zone costiere di Cagliari e Oristano. A rischio non ci sono solo le spiagge: quasi la metà delle infrastrutture portuali, oltre il 10% delle superfici agricole e vaste aree di paludi, lagune e zone anfibie – come il Delta del Po e la Laguna di Venezia – potrebbero subire gravi danni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

