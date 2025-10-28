It | Welcome to Derry Andy Muschietti spiega cos’è realmente il bambino demoniaco

It: Welcome to Derry ( qui la nostra recensione ) è un adattamento televisivo dell’iconico romanzo horror di Stephen King su un’entità demoniaca, che assume la forma di un clown, che terrorizza i bambini di Derry, nel Maine. La serie è un prequel dei film reboot di It e ha debuttato su HBO il 26 ottobre. Il finale scioccante dell’episodio 1 ha visto la maggior parte della nuova banda di ragazzi, che si credeva destinata a diventare il nuovo Losers Club, uccisa e divorata da un bambino demoniaco assassino. La scena scioccante e straziante gioca con le aspettative del pubblico e conferma che questa è una serie che cerca di fare le cose in modo diverso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

