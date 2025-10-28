ISTAT Immigrazione regolare | crescono i permessi per lavoro e le domande di asilo nel 2024

ISTAT: aumentano le richieste di asilo e i permessi per motivi di lavoro, diminuiscono invece quelli per studio e ricongiungimento familiare.. Cittadini non comunitari in Italia: quadro generale. Al 31 dicembre 2024, i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia sono oltre 3 milioni e 800mila. Nel corso dell’anno sono stati rilasciati 290.119 nuovi permessi di soggiorno, in calo del 12,3% rispetto al 2023. Il dato riflette un rallentamento generale, dovuto soprattutto alla diminuzione dei permessi per famiglia e studio, mentre si registra una crescita per motivi di lavoro, segnale di una ripresa del fabbisogno occupazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

