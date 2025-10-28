ISTAT Fiducia in crescita per consumatori e imprese a ottobre 2025
Migliora il clima di fiducia in Italia. Istat: segnali positivi da famiglie e aziende, trainati da commercio e costruzioni. Fiducia dei consumatori in miglioramento. A ottobre 2025 l’Istat stima un miglioramento del clima di fiducia sia tra i consumatori sia tra le imprese italiane. L’indice del clima di opinione dei consumatori sale da 96,8 a 97,6, mentre l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese cresce da 93,7 a 94,3. Tra i consumatori si registra un ottimismo diffuso, in particolare sulla situazione personale e su quella futura. Più contenuto invece l’aumento della fiducia verso la situazione economica generale e quella corrente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
