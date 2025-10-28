Israele valuta spostamento Linea gialla

12.02 Si valuterà anche di spostare la Linea gialla, nella riunione del gabinetto di sicurezza israeliano convocata dopo le "violazioni" da parte di Hamas nella riconsegna dei corpi degli ostaggi. Lo spostamento della Linea aumenterà il territorio di Gaza con truppe Idf. I ministri di ultradestra Smotrich e Ben-Gvir hanno già chiesto a Netanyahu "un pacchetto di risposte energiche per garantire l'obiettivo centrale della guerra: la distruzione di Hamas e la rimozione della minaccia da Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gaza, ok Israele a linea di ritiro iniziale. Trump incalza Hamas: "Non tollererò ritardi". Negoziati in Egitto - Sono ore di attesa per i colloqui in Egitto dopo la risposta di Hamas al piano del presidente americano Donald Trump. Si legge su adnkronos.com

Trump: 'Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale'. Il presidente Usa incalza Hamas - Quando Hamas confermerà, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente, inizierà lo scambio di ... Secondo ansa.it

Gaza, Trump: «Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale». Netanyahu: «Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e l'Idf resterà nella Striscia». Al via negoziati a Sharm ... - «Dopo i negoziati, Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale, che abbiamo mostrato e condiviso con Hamas. Lo riporta leggo.it