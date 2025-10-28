Israele Netanyahu in tribunale per difendersi dall' accusa di corruzione

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato martedì 28 ottobre in tribunale per continuare la sua testimonianza al processo che lo vede imputato per corruzione. Netanyahu è il primo leader israeliano in carica ad essere sotto processo. Durante le sue apparizioni in tribunale Netanyahu risponderà alle accuse di frode, abuso di ufficio e per aver intascato tangenti in tre distinti casi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Netanyahu in tribunale per difendersi dall'accusa di corruzione

