Le riflessioni giungono a un giorno di distanza dalla decisione di revocare lo stato di emergenza nel sud di Israele. Questo era in vigore dal 7 ottobre 2023, ovvero dall'attentato di Hamas al Festival Nova e a diversi kibbutz, ed è stato eliminato a partire dalla giornata di oggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Israele, Netanyahu convoca riunione di emergenza: i resti consegnati ieri da Hamas sono di un ostaggio già restituito