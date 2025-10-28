Israele il VIDEO di Netanyahu arrivato in tribunale a testimoniare nel suo processo per corruzione | sessione interrotta per sviluppi su sicurezza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è presentato questa mattina, 28 ottobre, al tribunale distrettuale di Tel Aviv per continuare la sua testimonianza nel processo che lo vede imputato con l'accusa di corruzione. Israele, il VIDEO di Netanyahu arrivato in tribunale a testimoniare nel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, il VIDEO di Netanyahu arrivato in tribunale a testimoniare nel suo processo per corruzione: "sessione interrotta per sviluppi su sicurezza"

