Israele Fiano interrotto e contestato a Venezia Anche il gesto della P38 Solidarietà da tutti
Interrotto, lunedì pomeriggio, il discorso di Emanuele Fiano, politico milanese ed ex deputato del Pd, all'università Ca' Foscari a San Giobbe (Venezia), dove era stato invitato, come presidente dell'associazione Sinistra per Israele, a un incontro sulla pace in Medio Oriente e in particolare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
