Israele e i dubbi su una messa in scena di Hamas media | corpo restituito potrebbe non essere un ostaggio

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Le autorità israeliane sospettano che il corpo consegnato ieri sera da Hamas alla Croce Rossa e trasferito all’Istituto forense di Abu Kabir, a Tel Aviv, non appartenga a nessuno degli ostaggi israeliani. Dopo ore di esami, gli esperti non sono riusciti a stabilirne l’identità e hanno avviato ulteriori analisi, che potrebbero richiedere fino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

israele dubbi messa scenaIsraele e i dubbi su una messa in scena di Hamas, media: corpo restituito potrebbe non essere un ostaggio - Le autorità israeliane sospettano che il corpo consegnato ieri sera da Hamas alla Croce Rossa e trasferito all’Istituto forense di Abu Kabir, a Tel Aviv, non appartenga a nessuno degli ostaggi israeli ... Segnala adnkronos.com

israele dubbi messa scenaGAZA/ “L’accordo sulla fase 1 ha lasciato nel vago tutto il resto, ora Israele e Hamas possono approfittarne” - Palestinesi divisi su Hamas, che si riprende parte di Gaza e rifiuta il disarmo. Secondo ilsussidiario.net

Israele-Hamas, tutti i dubbi sull'accordo: dal ritiro al futuro governo, le distanze che fanno tremare il tavolo - La speranza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è che il negoziato sia breve. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Dubbi Messa Scena