Israele e i dubbi su una messa in scena di Hamas media | corpo restituito potrebbe non essere un ostaggio

(Adnkronos) – Le autorità israeliane sospettano che il corpo consegnato ieri sera da Hamas alla Croce Rossa e trasferito all’Istituto forense di Abu Kabir, a Tel Aviv, non appartenga a nessuno degli ostaggi israeliani. Dopo ore di esami, gli esperti non sono riusciti a stabilirne l’identità e hanno avviato ulteriori analisi, che potrebbero richiedere fino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

HAMAS DAVANTI A UN BIVIO Le ambiguità sullo Stato e sul rapporto con Israele. Dubbi sui nuovi leader.I documenti interni testimoniano un dibattito vivo «Corriere della Sera» 23 Oct 2025 di Andrea Nicastro C’è una foto di gruppo del 2007 alla Mecca. Mostr - facebook.com Vai su Facebook

Un dibattito vivo: Hamas davanti a un bivio. Le ambiguità sullo Stato e sul rapporto con Israele Dubbi sui nuovi leader @andrea_nicastro, @Corriere - X Vai su X

Israele e i dubbi su una messa in scena di Hamas, media: corpo restituito potrebbe non essere un ostaggio - Le autorità israeliane sospettano che il corpo consegnato ieri sera da Hamas alla Croce Rossa e trasferito all’Istituto forense di Abu Kabir, a Tel Aviv, non appartenga a nessuno degli ostaggi israeli ... Segnala adnkronos.com

GAZA/ “L’accordo sulla fase 1 ha lasciato nel vago tutto il resto, ora Israele e Hamas possono approfittarne” - Palestinesi divisi su Hamas, che si riprende parte di Gaza e rifiuta il disarmo. Secondo ilsussidiario.net

Israele-Hamas, tutti i dubbi sull'accordo: dal ritiro al futuro governo, le distanze che fanno tremare il tavolo - La speranza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è che il negoziato sia breve. Lo riporta ilmessaggero.it