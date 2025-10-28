Israele Ben Gvir invoca la distruzione totale di Hamas
La recente e grave violazione da parte di Hamas nella restituzione del corpo di un ostaggio, avvenuta ieri sera, ha scatenato la ferma condanna del ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, che ha richiesto apertamente ritorsioni immediate e totali contro l’organizzazione terroristica. L’episodio, nel quale si è scoperto che la bara consegnata conteneva i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato restituito e non di uno dei prigionieri attualmente detenuti, è stato percepito come un’ulteriore, cinica provocazione che non può essere tollerata. Ben Gvir ha espresso la sua posizione con estrema durezza, sottolineando come il continuo “gioco” di Hamas e la mancata immediata restituzione dei corpi di tutti i nostri soldati caduti costituisca di per sé la prova inconfutabile che l’organizzazione terroristica sia ancora saldamente in piedi e capace di agire indisturbata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
