Israele attacca Unifil L’Onu risponde e abbatte un drone

Ancora tensione nella Linea Blu, la striscia di terra che separa Libano e Israele presieduta dalle forze Unifil, i caschi blu dell’Onu. Domenica Israele ha nuovamente attaccato la zona cuscinetto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Israele attacca Unifil. L’Onu risponde e abbatte un drone

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ugo Rossi (Insieme Liberi) attacca la decisione di giocare Italia-Israele a Udine: «È una macchia di sangue». Il consigliere annuncia un presidio per martedì 14 ottobre alle 17.30 in piazza della Repubblica. #Udine #ItaliaIsraele #protesta - facebook.com Vai su Facebook

Israele attacca Parolin perché “mina la pace” Ma il Papa lo difende: “è la linea del Vaticano” Gian Guido Vecchi, @Corriere - X Vai su X

Bombe su Gaza e droni sull’Unifil. Netanyahu fa traballare la tregua - Torna ad accendersi il fronte tra Libano e Israele, con l'Idf che ha attaccato una postazione di Unifil. Si legge su lanotiziagiornale.it

Onu e Francia condannano Israele dopo l’attacco a peacekeeper in Libano - Le Nazioni Unite e la Francia hanno condannato l’attacco israeliano avvenuto vicino ai peacekeeper dell’ONU nel sud del Libano, dopo che i soldati internazionali avevano neutralizzato un drone israeli ... Lo riporta globalist.it

Israele colpisce i Caschi blu Unifil dopo l’abbattimento di un drone: l'arroganza di Netanyahu è senza confini - Domenica pomeriggio, nei pressi di Kfar Kila, al confine con Israele, un drone con la Stella di David è stato abbattuto dalle forze di peacekeeping dell’Onu (Unifil) dopo aver sorvolato in modo giudic ... Lo riporta globalist.it