Israele accusa Hamas | Ritrovamento del corpo di un ostaggio è una recita
(Adnkronos) – Israele accusa Hamas di simulare il ritrovamento del corpo di un ostaggio. Le Forze di difesa israeliane pubblicano il video integrale girato da un drone, secondo cui i miliziani di Hamas inscenano a beneficio della Croce Rossa il recupero dei resti di un ostaggio poi consegnati ieri sera a Israele. I resti sono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
