Ispezione in un circolo privato sequestrati 30 chili di carne e pesce non tracciabili

Oltre al rafforzamento dei controlli con le pattuglie appiedate, per fronteggiare episodi di violenza, le zone della movida modenese sono state anche oggetto nel corso dell'ultimo weekend di un intervento ispettivo mirato dei Carabinieri del NAS di Parma, insieme ai colleghi modenesi.I militari. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sospesa per quindici giorni l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un circolo privato del comune jonico, dopo che al suo interno alcuni avventori erano stati sorpresi a consumare cocaina. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Tarant - facebook.com Vai su Facebook

MOVIDA SICURA, SEQUESTRI E SANZIONI IN UN CIRCOLO PRIVATO - I Carabinieri del NAS hanno sequestrato 30 kg di alimenti senza tracciabilità e riscontrato gravi carenze igieniche in un circolo privato modenese. Lo riporta tvqui.it

Giochi, controlli della Polizia a Taranto: slot machine irregolari, apparecchi sequestrati e multe da 181mila euro al titolare di un circolo privato - Controlli in un circolo privato a Taranto da parte della Polizia di Stato. agipronews.it scrive

Pregiudicati nel locale, chiuso circolo privato - Un circolo privato ubicato in pieno centro si è visto sospendere per cinque giorni la licenza per poter servire alimenti e bevande: motivo, il locale è frequentato da persone che hanno precedenti. Segnala ilmessaggero.it