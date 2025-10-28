Isabella Rossellini ritorno in campagna dopo il red carpet di Roma
Sul suo profilo si definisce attrice, regista e agricoltrice, quest’ultimo un ruolo che sembra calzare poco a Isabella Rossellini. Eppure l’attrice 7 3enne, figlia dell’attrice svedese Ingrid Bergman e del regista Roberto Rossellini, oggi dedica gran parte della sua vita a Mama Farm, l’azienda agricola che ha fondato nel 201 3 con la figlia Elettra Wiedermann e che le consente di vivere nella natura dopo anni passati sotto i riflettori. Isabella Rossellini alla Festa del Cinema di Roma. Rossellini sceglie con cura sia i ruoli da interpretare al cinema sia i red carpet cui partecipare, e l’ultimo impegno che ha accettato è stata la presenza alla Festa del Cinema di Roma, dove è arrivata per la proiezione del documentario Roberto Rossellini – Più di una vita, dedicato al celebre padre. 🔗 Leggi su Amica.it
