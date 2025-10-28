Isabella Rossellini ha amato uomini molto diversi tra loro, ma sempre con la stessa grazia con cui attraversa un set. Tra i suoi amori più celebri ci sono il matrimonio con Martin Scorsese, regista simbolo di Hollywood, e il “quasi sì” con Luciano De Crescenzo, filosofo e scrittore partenopeo. Lontanissimi per ambienti e carattere, eppure entrambi legati dal fascino di una donna che ha vissuto l’amore come un viaggio tra l’Italia e New York. Un percorso sentimentale che racconta una donna che, in amore come nella vita, non ha mai delegato a nessuno la regia di sé. Luciano De Crescenzo, quel sì mai pronunciato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Isabella Rossellini, l’amore con Martin Scorsese e il matrimonio saltato con Luciano De Crescenzo