Isabella Rossellini dopo aver sposato Martin Scorsese, è convolata in seconde nozze con il modello Jon Wiedemann. I due hanno avuto una figlia, Elettra, nata lo stesso anno del matrimonio. Dopo il divorzio da Wiedemann, Isabella Rossellini decide di adottare un figlio, Roberto. Jon e Isabella, tuttavia, divorziarono due anni dopo. Dopo la rottura con la celebre attrice non sono note informazioni sulla sua vita sentimentale. Ha conseguito una laurea con lode in Visual and Environmental Studies presso Harvard e un Master of Fine Arts (MFA) in produzione cinematografica presso la Tisch School of the Arts della New York University. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Isabella Rossellini, chi è il secondo ed ex marito Jon Wiedemann (padre della figlia Elettra)

