Isabella Rossellini a Belve | Subii un abuso a 16 anni da un ragazzo che mi piaceva
(LaPresse) – Ritorna il programma cult di Rai2 “ Belve “, ideato e condotto da Francesca Fagnani: in onda la sesta stagione con appuntamento in prima serata ogni martedì alle 21.20. Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà Isabella Rossellini, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. La giornalista ricorda che l’attrice aveva parlato una sola volta di un abuso subito a 16 anni: “Era un ragazzo che mi piaceva, che corteggiavo, ma poi si è imposto. Ho impiegato molto tempo a capire che anche quello era uno stupro. Credo sia qualcosa che è accaduto a molte donne”. NO ARCHIVE, NO RESALE Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A “Belve” il racconto sincero di Isabella Rossellini tra ferite private, violenza, famiglia e solitudine - facebook.com Vai su Facebook
Isabella Rossellini e David Lynch fotografati durante una proiezione di “Blue Velvet” (1986). Da segnalare: Isabella Rossellini martedì 28 ottobre ospite a “Belve”; da non perdere il documentario “Roberto Rossellini - Più di una vita”, nelle sale il 3-4-5 novembr - X Vai su X
“Mi chiamano solo per i soldi. Sono single da 25 anni”: Isabella Rossellini si racconta a Belve - Isabella Rossellini inaugura la sesta stagione di "Belve" con un'intervista: il racconto senza filtri a Francesca Fagnani. donnaglamour.it scrive
Isabella Rossellini: «A 16 anni subii uno stupro. Ho rifiutato l'eredità di mio padre» - La nuova stagione del programma di successo "Belve", condotto da Francesca Fagnani, inizia questa sera, martedì 28 ottobre, in onda su Rai 2 alle ore 21:20. Scrive msn.com
Belve, riparte il programma di Francesca Fagnani. Ospiti della prima puntata: Isabella Rossellini, Belen e Rita De Crescenzo - Inoltre, riprenderà anche "Belve Crime", con due puntate in chiusura di stagione in cui la conduttrice intervisterà ... Da corrieredellumbria.it