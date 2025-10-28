(LaPresse) – Ritorna il programma cult di Rai2 “ Belve “, ideato e condotto da Francesca Fagnani: in onda la sesta stagione con appuntamento in prima serata ogni martedì alle 21.20. Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà Isabella Rossellini, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. La giornalista ricorda che l’attrice aveva parlato una sola volta di un abuso subito a 16 anni: “Era un ragazzo che mi piaceva, che corteggiavo, ma poi si è imposto. Ho impiegato molto tempo a capire che anche quello era uno stupro. Credo sia qualcosa che è accaduto a molte donne”. NO ARCHIVE, NO RESALE Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Isabella Rossellini a Belve: "Subii un abuso a 16 anni da un ragazzo che mi piaceva"