Isabella Rossellini a Belve | Single da 25 anni l'unico amore è stato David Lynch A 16 anni subii un abuso

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Isabella Rossellini è tra le ospiti di stasera a Belve. A Francesca Fagnani ha raccontato la sua vita, aprendo parentesi legate alla sua famiglia, alla sfera sentimentale e alla lunga carriera da attrice e modella: le anticipazioni dell'intervista in onda in prima serata su Rai2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

isabella rossellini belve singleIsabella Rossellini a Belve: “Single da 25 anni, l’unico amore è stato David Lynch. A 16 anni subii un abuso” - A Francesca Fagnani ha raccontato la sua vita, aprendo parentesi legate alla sua famiglia, alla ... Si legge su fanpage.it

isabella rossellini belve singleBelve, riparte il programma di Francesca Fagnani. Ospiti della prima puntata: Isabella Rossellini, Belen e Rita De Crescenzo - Inoltre, riprenderà anche "Belve Crime", con due puntate in chiusura di stagione in cui la conduttrice intervisterà ... Lo riporta corrieredellumbria.it

isabella rossellini belve singleIsabella Rossellini a Belve: "Mio padre mi lasciò solo 300 mila lire. Ho dovuto rinunciare all’eredità" - La star internazionale, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, si racconta: "A 16 anni subii un abuso. Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Isabella Rossellini Belve Single