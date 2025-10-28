Isabella Rossellini a Belve | Single da 25 anni l'unico amore è stato David Lynch A 16 anni subii un abuso
Isabella Rossellini è tra le ospiti di stasera a Belve. A Francesca Fagnani ha raccontato la sua vita, aprendo parentesi legate alla sua famiglia, alla sfera sentimentale e alla lunga carriera da attrice e modella: le anticipazioni dell'intervista in onda in prima serata su Rai2. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Isabella Rossellini e David Lynch fotografati durante una proiezione di “Blue Velvet” (1986). Da segnalare: Isabella Rossellini martedì 28 ottobre ospite a “Belve”; da non perdere il documentario “Roberto Rossellini - Più di una vita”, nelle sale il 3-4-5 novembr - X Vai su X
Domani, martedì 28 ottobre, su Rai2 alle 21:20 l'intervista di Isabella Rossellini a Belve ? #IsabellaRossellini #belve #FrancescaFagnani @follower @stefania_casellato via @isabellarossellini IG - facebook.com Vai su Facebook
Isabella Rossellini a Belve: “Single da 25 anni, l’unico amore è stato David Lynch. A 16 anni subii un abuso” - A Francesca Fagnani ha raccontato la sua vita, aprendo parentesi legate alla sua famiglia, alla ... Si legge su fanpage.it
Belve, riparte il programma di Francesca Fagnani. Ospiti della prima puntata: Isabella Rossellini, Belen e Rita De Crescenzo - Inoltre, riprenderà anche "Belve Crime", con due puntate in chiusura di stagione in cui la conduttrice intervisterà ... Lo riporta corrieredellumbria.it
Isabella Rossellini a Belve: "Mio padre mi lasciò solo 300 mila lire. Ho dovuto rinunciare all’eredità" - La star internazionale, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, si racconta: "A 16 anni subii un abuso. Si legge su huffingtonpost.it