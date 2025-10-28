Isabella Rossellini a Belve | Non ho un compagno da 25 anni Il mio grande amore? Lynch

Attrice dal fascino intramontabile e icona di bellezza senza tempo, Isabella Rossellini è tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve. Intervistata da Francesca Fagnani la diva, figlia d’arte di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, ha parlato del rapporto con la sua famiglia “ingombrante”, di femminismo e, ovviamente, dei suoi amori. Isabella Rossellini e i suoi amori a Belve. Tra gli anni ’80 e ’90 è stata una delle regine indiscusse delle passerelle mondiali, stregando con il suo volto enigmatico anche Hollywood. Oggi Isabella Rossellini, attrice, regista e modella, vive con i suoi amati animali in una fattoria nello Stato di New York. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Isabella Rossellini a Belve: “Non ho un compagno da 25 anni. Il mio grande amore? Lynch”

Approfondisci con queste news

A “Belve” il racconto sincero di Isabella Rossellini tra ferite private, violenza, famiglia e solitudine - facebook.com Vai su Facebook

Isabella Rossellini e David Lynch fotografati durante una proiezione di “Blue Velvet” (1986). Da segnalare: Isabella Rossellini martedì 28 ottobre ospite a “Belve”; da non perdere il documentario “Roberto Rossellini - Più di una vita”, nelle sale il 3-4-5 novembr - X Vai su X

Isabella Rossellini: “A 16 anni subii uno stupro, ho rinunciato all’eredità di mio padre. David Lynch il mio amore più grande” - L’attrice Isabella Rossellini è tra le ospiti della nuova edizione di Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 ottobre. Si legge su tpi.it

Isabella Rossellini a Belve: “Non ho un compagno da 25 anni. Il mio grande amore? Lynch” - Isabella Rossellini ha parlato a Francesca Fagnani del rapporto con la sua famiglia, di femminismo e dei suoi amori ... dilei.it scrive

"Belve" 28 ottobre, anticipazioni e ospiti: Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo tra amori, carriera e scandali - Anticipazioni Belve 28 ottobre: su Rai2 e RaiPlay Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo si raccontano tra amori, lavoro, depressione e ... Si legge su alfemminile.com