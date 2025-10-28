Isabella Rossellini a Belve | Ho subito un abuso a 16 anni

Da anni vive con i suoi animali in una fattoria nello Stato di New York, ma è tornata in Italia per raccontarsi a Belve. Isabella Rossellini è una delle ospiti del debutto della sesta stagione del programma di Francesca Fagnani (stasera, ore 21.30 Rai 2). Nell’intervista, spazio alla famiglia, all’amore e alla carriera. Fresca di nomination agli Oscar 2025, come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Conclave, la Rossellini ha raccontato di non sentirsi una diva, “ma dopo la nomination all’Oscar all’improvviso in America non sono più Isabella Rossellini, ma ‘Academy award nominee Isabella Rossellini ’. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Isabella Rossellini a Belve: “Ho subito un abuso a 16 anni”

Approfondisci con queste news

A “Belve” il racconto sincero di Isabella Rossellini tra ferite private, violenza, famiglia e solitudine - facebook.com Vai su Facebook

Isabella Rossellini e David Lynch fotografati durante una proiezione di “Blue Velvet” (1986). Da segnalare: Isabella Rossellini martedì 28 ottobre ospite a “Belve”; da non perdere il documentario “Roberto Rossellini - Più di una vita”, nelle sale il 3-4-5 novembr - X Vai su X

Isabella Rossellini a Belve : «A 16 anni sono stata violentata da un ragazzo che mi piaceva, ma si è imposto. Ci ho messo molto tempo a capire che era uno stupro» - L’attrice, regista e modella, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, single da 25 anni, non ha mai dimenticato il suo amore più grande, David Lynch ... Scrive vanityfair.it

Isabella Rossellini: “A 16 anni subii uno stupro, ho rinunciato all’eredità di mio padre. David Lynch il mio amore più grande” - L’attrice Isabella Rossellini è tra le ospiti della nuova edizione di Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 ottobre. Riporta tpi.it

Gli ospiti della prima puntata di “Belve”: anticipazioni interviste a Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo - 20 su Rai 2 l’attesissima nuova edizione di Belve, programma di interviste di Francesca Fagnani. Da iodonna.it