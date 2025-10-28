Isabella Rossellini a Belve | A 16 anni sono stata violentata da un ragazzo che mi piaceva ma si è imposto Ci ho messo molto tempo a capire che era uno stupro
L’attrice, regista e modella, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, single da 25 anni, non ha mai dimenticato il suo amore più grande, David Lynch. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A “Belve” il racconto sincero di Isabella Rossellini tra ferite private, violenza, famiglia e solitudine - facebook.com Vai su Facebook
Isabella Rossellini e David Lynch fotografati durante una proiezione di “Blue Velvet” (1986). Da segnalare: Isabella Rossellini martedì 28 ottobre ospite a “Belve”; da non perdere il documentario “Roberto Rossellini - Più di una vita”, nelle sale il 3-4-5 novembr - X Vai su X
Isabella Rossellini: “A 16 anni subii uno stupro, ho rinunciato all’eredità di mio padre. David Lynch il mio amore più grande” - L’attrice Isabella Rossellini è tra le ospiti della nuova edizione di Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 ottobre. Secondo tpi.it
Isabella Rossellini a Belve: “Single da 25 anni, l’unico amore è stato David Lynch. A 16 anni subii un abuso” - A Francesca Fagnani ha raccontato la sua vita, aprendo parentesi legate alla sua famiglia, alla ... Segnala fanpage.it
Belve, Isabella Rossellini si racconta a Fagnani: «A 16 anni subii un abuso. Da mio padre un’eredità di sole 300mila lire. Il mio amore più grande? Lynch» - L'attrice, regista e modella sarà ospite del talk show in onda stasera su Rai 2: «Sono single da 25 anni. Da open.online