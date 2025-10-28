Isabella Rossellini a Belve | A 16 anni sono stata violentata da un ragazzo che mi piaceva ma si è imposto Ci ho messo molto tempo a capire che era uno stupro

Vanityfair.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice, regista e modella, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, single da 25 anni, non ha mai dimenticato il suo amore più grande, David Lynch. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

isabella rossellini a belve a 16 anni sono stata violentata da un ragazzo che mi piaceva ma si 232 imposto ci ho messo molto tempo a capire che era uno stupro

© Vanityfair.it - Isabella Rossellini a Belve: «A 16 anni sono stata violentata da un ragazzo che mi piaceva, ma si è imposto. Ci ho messo molto tempo a capire che era uno stupro»

Contenuti che potrebbero interessarti

isabella rossellini belve 16Isabella Rossellini: “A 16 anni subii uno stupro, ho rinunciato all’eredità di mio padre. David Lynch il mio amore più grande” - L’attrice Isabella Rossellini è tra le ospiti della nuova edizione di Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 ottobre. Secondo tpi.it

isabella rossellini belve 16Isabella Rossellini a Belve: “Single da 25 anni, l’unico amore è stato David Lynch. A 16 anni subii un abuso” - A Francesca Fagnani ha raccontato la sua vita, aprendo parentesi legate alla sua famiglia, alla ... Segnala fanpage.it

isabella rossellini belve 16Belve, Isabella Rossellini si racconta a Fagnani: «A 16 anni subii un abuso. Da mio padre un’eredità di sole 300mila lire. Il mio amore più grande? Lynch» - L'attrice, regista e modella sarà ospite del talk show in onda stasera su Rai 2: «Sono single da 25 anni. Da open.online

Cerca Video su questo argomento: Isabella Rossellini Belve 16