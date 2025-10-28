Isabella Rossellini | A 16 anni subii uno stupro ho rinunciato all’eredità di mio padre David Lynch? il mio amore più grande

Tpi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice Isabella Rossellini è tra le ospiti della nuova edizione di Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 ottobre. Figlia del regista Roberto, l’interprete rivela a proposito dell’eredità del padre: “Solo 300mila lire. Ho dovuto rinunciarvi, altrimenti avrei preso anche i debiti. Ho avuto la sensazione che mio padre, per i soldi che ha speso, abbia vissuto fino a 81 anni invece che 71!”. L’attrice, poi, rivela di essere single: “Non ho un compagno da 25 anni. In questi 25 anni ho avuto solo tre mesi d’amore con un uomo, poi ho scoperto che era sposato. 🔗 Leggi su Tpi.it

