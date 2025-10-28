Irruzione dei vandali nella scuola elementare

"Un gesto vandalico, vile e vergognoso, perpetrato ai danni della sede della scuola elementare di Largo Moutiers a San Piero in Bagno". Lo comunica, con profonda amarezza, il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che poi prosegue: "Ieri mattina, lunedì, la nostra comunità si è svegliata con una brutta notizia. Ignoti si sono introdotti nella scuola elementare, imbrattando muri, rovesciando banchi e svuotando un estintore antincendio nei corridoi. Un atto stupido e meschino, segno di totale mancanza di rispetto per un luogo che rappresenta educazione, crescita e civiltà. Ancora più doloroso se pensiamo ai nostri bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

