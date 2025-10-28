Irrevocabile il tribunale dei ministri archivia il procedimento per il casoAlmasri
Il tribunale dei ministri ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; dell'Interno, Matteo Piantedosi; e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sul caso Almasri. Nel provvedimento i giudici del tribunale dei ministri scrivono che ''la Camera nella seduta del 9 ottobre 2025 ha deliberato di negare la chiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione'' e che ''quando l'autorizzazione a procedere è negata l'Assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al Collegio, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
