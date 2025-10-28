Irpinia finisce l’emergenza dopo le scosse | il territorio si affida ai suoi custodi silenziosi

Oggi pomeriggio, nelle stanze della Prefettura di Avellino, si è tenuta una riunione per fare il punto dopo le scosse che hanno attraversato l’Irpinia nei giorni scorsi. È stato un incontro breve, concreto. Alla fine, il Prefetto ha comunicato la decisione di chiudere la fase di emergenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it