Irpinia e Sannio protagonisti alla BMTA di Paestum | innovazione accessibilità e identità territoriale
La Camera di Commercio Irpinia Sannio parteciperà alla XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), in programma a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, con uno stand istituzionale dedicato alla promozione turistica, culturale ed enogastronomica delle province di Avellino e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
In occasione del Giorno del Dono 2025, celebrato il 24 ottobre a Pietrelcina (BN), è stato presentato l’8° Rapporto “Noi Doniamo” con focus sulla Campania, nell’ambito dell’iniziativa “Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025”, promossa dall’Istituto Italia - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo gialla fino a mezzanotte. L'avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise su tutto il territorio, a esclusione delle zone di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/allerta-meteo-gialla-fino-alle - X Vai su X
Irpinia e Sannio protagonisti alla BMTA di Paestum: al centro innovazione, accessibilità e identità territoriale - La Camera di Commercio Irpinia Sannio parteciperà alla XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), in programma a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, con uno stand istituzionale d ... Da ntr24.tv