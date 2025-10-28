Irene Grandi il nuovo singolo è Oro e rosa title track del prossimo album

Oro e rosa è il nuovo singolo di Irene Grandi, title track del prossimo album di inediti. Oro e rosa è il nuovo singolo di Irene Grandi, disponibile dal 31 ottobre su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ufficiale, quarto estratto dall’omonimo album di inediti in uscita il 14 novembre 2025. Prodotto artisticamente da Pio Stefanini, Oro e rosa intreccia sonorità pop con un’energia insieme luminosa e malinconica. È un upbeat fresco e contagioso, un invito al sorriso che vibra in equilibrio tra passato e futuro, nostalgia e rinascita. “Siamo i colori dell’aurora” — un verso che diventa dichiarazione d’amore e di vita, dove anche la perdita si apre alla possibilità di rinascere. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Irene Grandi, il nuovo singolo è Oro e rosa, title track del prossimo album

