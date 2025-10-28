Iqos Curious X e Seletti presentano Sensorium Worlds

Il 25 ottobre, presso il Pirelli Hangar Bicocca, Iqos Curious X e Seletti hanno presentato Sensorium Worlds, l’evento culminante della collaborazione tra i due brand. La loro partnership è nata dalla convinzione condivisa che la curiosità sia il motore che apre la strada a una creatività innovativa, capace di ispirare connessioni autentiche, esplorare nuove possibilità e sfidare lo status quo. È questa stessa curiosità che ha dato vita a Curious X, l’iniziativa globale di Iqos pensata per offrire esperienze stimolanti alla sua crescente community di utilizzatori adulti. Da questa visione condivisa è nato Sensorium Worlds, uno spazio immersivo in cui arte, tecnologia e immaginazione si contaminano per ridefinire le modalità di interazione e percezione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iqos Curious X e Seletti presentano Sensorium Worlds

