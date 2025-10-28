Iolo piange madre Domenica Farinaccio

Lutto per Domenicane di Santa Maria del Rosario di Iolo. Madre Domenica, aveva 86 anni ed è deceduta domenica sera nella Casa Madre in via Saffi. Era malata da tempo e per questo motivo non aveva potuto partecipare al Capitolo generale della congregazione che si è svolto nei giorni scorsi. Madre Domenica, al secolo Anna Farinaccio, era stata priora generale per due mandati, tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila. Era nata a Colletorto, in Molise, paese vicino a quello di madre Rosa, a lungo priora delle Domenicane di Santa Maria del Rosario. Era una bambina quando fu accompagnata dalla mamma a Iolo per entrare a far parte della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

