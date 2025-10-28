Io sono Rosa Ricci poteva essere un esperimento interessante ma è diventato un fotoromanzo per figlie di boss della camorra

Il film prequel di Mare fuori dedicato a Rosa Ricci, ne spiega la formazione attraverso un'altra prigionia piena di passione, replica l'estetica di Gomorra ma per fare un romanzetto e non un poliziesco. 🔗 Leggi su Wired.it

