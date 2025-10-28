Io sono Rosa Ricci poteva essere un esperimento interessante ma è diventato un fotoromanzo per figlie di boss della camorra

Il film prequel di Mare fuori dedicato a Rosa Ricci, ne spiega la formazione attraverso un'altra prigionia piena di passione, replica l'estetica di Gomorra ma per fare un romanzetto e non un poliziesco. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Io sono Rosa Ricci poteva essere un esperimento interessante, ma è diventato un fotoromanzo per figlie di boss della camorra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

01Distribution. . L'attesa è finita! #IoSonoRosaRicci, dal 30 ottobre al cinema. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Regia di Lyda Patitucci. Scopri la sala più vicina a te. - facebook.com Vai su Facebook

Alla #FestadelCinemadiRoma presentato il film "Io sono Rosa Ricci", prequel della serie tv di @RaiDue "Mare fuori". Protagonista #MariaEsposito. "La popolarità", dice, "è gioia e responsabilità verso la mia generazione". Al #Tg2Rai ore 13,00 #23ottobre - X Vai su X

Io sono Rosa Ricci - Io sono Rosa Ricci è un film del 2025 diretto da Lyda Patitucci con Maria Esposito e Raiz. Si legge su movieplayer.it

Io sono Rosa Ricci, cosa sappiamo sul film di Mare Fuori - Io sono Rosa Ricci espande l’universo di Mare Fuori: tutto su uscita, cast, trama del film prequel con Maria Esposito ... Lo riporta ciakgeneration.it

Perché Rosa Ricci è il personaggio più riuscito dell'universo Mare Fuori (e Maria Esposito l'unica che poteva interpretarla) - Maria Esposito si prepara a esordire al cinema con il prequel Io sono Rosa Ricci: alla presentazione del film alla Festa del cinema di Roma ha detto che sarà sempre grata al personaggio per ciò che le ... Come scrive cosmopolitan.com