Io cuoco a chiamata Per passione showman

Dj per passione nei locali della riviera, cuoco a chiamata per lavoro. Che sia la musica o i fornelli, lui risponde sempre presente. Si chiama Arturo Biolcati, 59 anni, abita a Serravalle, ma i sette lidi, i locali, le piste da ballo sono la sua vera casa. Dal Barracuda (lido di Spina) alla Rotonda, dal Marrakech a la ’Plaia del medio’. Arturo Biolcati, professione showman, è molto conosciuto nel mondo del divertimento e delle discoteche, in quello che si chiama ancora il mondo della notte. La sua compagnia di amici è ’mista’, composta da appassionati di musica e piste da ballo che vivono in Emilia Romagna e in Veneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Io, cuoco a chiamata. Per passione showman"

