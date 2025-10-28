Investita sulle strisce pedonali | paura per una 60enne
Sono stati momenti di apprensione quelli di oggi pomeriggio, martedì 28 ottobre, nel quartiere di Gardolo in via Soprasasso, dove una donna di 60 anni è stata investita da un’automobile in transito.Ancora non si conoscono con esattezza le dinamiche dell’incidente ma, dai primi riscontri, è emerso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
