Investe e uccide uomo in carrozzina secondo portiere Inter Josep Martinez indagato

È indagato per omicidio stradale Josep Martinez, secondo portiere 27enne dell'Inter che questa mattina ha investito e ucciso un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica a quattro ruote a Fenegrò, in provincia di Como. La vittima, Paolo Saibene, è morta dopo il violento impatto, avvenuto poco prima delle 9.45 in via Bergamo, lungo la provinciale 32. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, Saibene aveva lasciato la pista ciclabile per raggiungere la corsia opposta di marcia attraversando la carreggiata nel momento in cui sopraggiungeva l'auto condotta dal calciatore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Investe e uccide uomo in carrozzina, secondo portiere Inter Josep Martinez indagato

