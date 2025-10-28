Inversione Green deal von der Leyen cambia la rotta di Timmermans
Bruxelles fa marcia indietro sul green deal immaginato da Timmermans e prova a riscrivere il canovaccio di una riforma che, per quanto utile e improcrastinabile, deve essere tarata sulle esigenze di imprese e clima, senza produrre disastri occupazionali e industriali. Questa la ragione alla base della decisione di Ursula von der Leyen di cancellare una rotta che sta facendo andare fuori strada le industrie europee. Da un lato la revisione dei target sulle emissioni zero, dall’altro le richieste specifiche di Italia e Germania circa la possibilità di utilizzare i biocarburanti, anche al fine di rendere flessibili gli obiettivi di decarbonizzazione fissati nei prossimi anni (e le conseguenti multe). 🔗 Leggi su Formiche.net
