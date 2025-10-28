Inverno in emergenza | con Anguissa in Coppa d' Africa il Napoli ripensa a Pellegrini e Mainoo
A dicembre l’impegno con il Camerun che potrebbe protrarsi fino a metà gennaio. Conte può tornare al doppio play. Serviranno rinforzi, anche se il rientro di Lobotka sarà utile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
