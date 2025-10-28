Tra le letture must-have di Lucca Comics & Games 2025 c’è una graphic novel che parla di rivalsa, magia e crescita, di violenza e distacco, ma lo fa nel più dolce e maturo dei modi, come una fiaba Disney o uno dei capisaldi dell’animazione DreamWorks; a pubblicarla Bao Publishing. Di cosa stiamo parlando? Ma di Avila di Teresa Radice e Stefano Turconi, autori anche de Il Porto Proibito, loro lavoro imprescindibile. Settato uno degli obiettivi della vostra Lucca, quindi, vi sveliamo che abbiamo avuto proprio modo di intervistare i due autori e scoprire alcuni simpatici retroscena su Avila e sui loro processi creativi! Scopriamo gli autori. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Intervista Radice & Turconi: “Le nostre storie un po’ come dei lungometraggi animati”