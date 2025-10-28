Intervista a Viola Ardone
Abbiamo incontrato Viola Ardone presso la libreria “Nuova Europa” di Roma in occasione della presentazione del suo ultimo, straordinario romanzo, “Tanta ancora vita”. La scrittrice ha gentilmente accettato di parlarci del suo libro. 1) Vuole presentarci il suo nuovo romanzo? Tanta ancora Vita è una storia di distanze e di ricongiungimenti. Racconta di chi resta e di chi parte, di chi sopravvive e di chi cerca un modo per tornare alla vita dopo che la vita si è interrotta. È ambientato tra Napoli e l’Ucraina, mi piace pensarlo come un romanzo di voci che cercano un modo per continuare ad amarsi anche quando tutto intorno crolla: le case, i paesi, le certezze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
Intervista a Viola Graziosi per il successo del debutto de ' con la regia di Graziano Piazza, andato in scena in apertura della Stagione Teatrale 2025/26 del Teatro Zambra di Ortona. #teatrodellacittà #ilraccontodellancella - facebook.com Vai su Facebook
Viola Ardone: "Quando arrivi a dire 'definisci un bambino' hai smarrito l'umanità" - La guerra fuori, intorno a noi e quella dentro, per un lutto o una depressione. Secondo repubblica.it
Viola Ardone: «Quando la vita viene a prenderti a casa, non puoi più nasconderti» - Arriva a Napoli e qui trova sua nonna, che lavora per una donna lacerata da un lutto. Lo riporta vita.it
Le pillole di Polly: recensione di “Tanta ancora vita” di Viola Ardone - Quando si è sul punto di annegare, annaspando in cerca di un po' d'aria, bisogna decidere velocemente se nuotare o andare a fondo. Si legge su romadailynews.it