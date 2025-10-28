Abbiamo incontrato Viola Ardone presso la libreria “Nuova Europa” di Roma in occasione della presentazione del suo ultimo, straordinario romanzo, “Tanta ancora vita”. La scrittrice ha gentilmente accettato di parlarci del suo libro. 1) Vuole presentarci il suo nuovo romanzo? Tanta ancora Vita è una storia di distanze e di ricongiungimenti. Racconta di chi resta e di chi parte, di chi sopravvive e di chi cerca un modo per tornare alla vita dopo che la vita si è interrotta. È ambientato tra Napoli e l’Ucraina, mi piace pensarlo come un romanzo di voci che cercano un modo per continuare ad amarsi anche quando tutto intorno crolla: le case, i paesi, le certezze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Intervista a Viola Ardone